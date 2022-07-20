Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал президента Бразилии за его нейтральную позицию по отношению к войне в Украине.

Об этом он сказал в интервью латиноамериканскому телеканалу Globo, анонс которого размещен в Телеграм-канале президента.

"Я не поддерживаю его позицию нейтральности. Я не считаю, что в войне можно быть нейтральным. Представим вторую мировую войну. Тогда многие лидеры сначала были нейтральными. Это позволило фашизму "съесть" половину Европы, а потом идти все дальше, и дальше. А потом и всю Европу захватить из-за того, что была нейтральность", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в вопросе войны невозможно быть посредником.

"Посредником в чем? Посредником войны? Посредником между кем и кем? Здесь война не между Россией и Украиной, а война России против народа Украины", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что 18 июля Владимир Зеленский обсудил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару важность возобновления экспорта зерна для предотвращения глобального продовольственного кризиса в мире.

Ранее, наряду с Китаем и Индией, Бразилия заняла лояльную позицию в отношении России. Ее президент Жаир Болсонару заявил, что вводить санкции против РФ не намерен, а бывший президент Лула да Силва дал очень неоднозначное интервью, в котором раскритиковал Владимира Зеленского.

"Он хотел войны. Если бы он не хотел войны, он бы договорился" - раскритиковал Зеленского Лула да Силва.