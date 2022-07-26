На странице американского Vogue в Instagram опубликовали бекстейдж со съемки фотосессии Елены и Владимира Зеленских в Киеве. Портреты были сделаны знаменитым портретистом Энни Лейбовиц, которая снимает мировых звезд для модного глянца.

Американский журнал Vogue поместил Елену Зеленскую на обложку, и разместил фотографии президентской пары.

На первой леди одежда от украинских брендов Bettter, Six, Hvoya, The Coat, Kachorovska, Poustovit.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue (@voguemagazine)

Ранее Зеленский в разговоре с делегацией Конгресса США заявил о том, что Украина хочет вернуть захваченные Россией территории за 3-6 недель, поскольку дальше будет приближаться зима, во время которой сложнее вести войну.

Напомним также, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал план специальной военной контроперации Украины, которая включает 5 пунктов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.