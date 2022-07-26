Американский журнал Vogue поместил Елену Зеленскую на обложку, и разместил фотографии президентской пары. Фото было сделано знаменитым портретистом Энни Лейбовиц, которая снимает мировых звезд для модного глянца.

Ранее Лейбовиц, например, делала обложку для Vogue с Джилл Байден.

Отметим, что Лейбовиц специально приезжала в Киев, чтобы сделать снимки с Зеленскими.

"По мере того, как война в Украине вступает в новую критическую фазу, первая леди страны Елена Зеленская стала ключевым игроком – передовым дипломатом и лицом, символизирующим эмоциональный ущерба своей нации", – описывает главную героиню диджитал-версии редакция Vogue.

Напомним, на официальной странице Vogue в Instagram был опубликован бекстейдж-видео фотосессии с Зеленской. В нем она появляется с Лейбовиц, а также со своим мужем, президентом Украины Владимиром Зеленским.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue (@voguemagazine)

Энни Лейбовиц – один из самых известных портретистов в истории фотографии, человек, в чью камеру смотрели практически все современные мировые знаменитости: Вупи Голдберг для выпуска Vanity Fair, Анджелина Джоли для кампании "Core Values" от Louis Vuitton, обнаженные Скарлетт Йоханссон и Кира Найтли для обложки голливудского выпуска Vanity Fair, а еще Шарлиз Терон, Леонардо Ди Каприо, Арнольд Шварценеггер, Мерил Стрип, президент США Барак Обама с семьей, королева Елизавета II, Джон Леннон и Йоко Оно, Майкл Джексон и многие другие.

Как писала "Страна", в июле Елена Зеленская встретилась с Байденом и его женой. В Белом доме опубликовали фото ног первых леди. Также она обратилась к Конгрессу США.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Елена Зеленская рассказала, как ей удалось похудеть на 10 килограммов. А в январе она отдохнула на Сейшелах без мужа за 2000 евро в сутки.

Тем временем война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.