Издательский дом Condé Nast (журналы VOGUE, Glamour, GQ, ADmagazine, Tatler, CNDD) полностью прекращает свою деятельность на территории России.



Об этом сообщили в руководстве издательского дома.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал 26 крупных западных компаний уйти с рынка РФ. Среди них - "Ашан", "Метро", "Байер" и другие.

Ранее мы писали, что производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter & Gamble может покинуть российский рынок.

Также "Страна" сообщала, что перед 8 марта Louis Vuitton закрыл магазины в России из-за войны в Украине.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".