Производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G (Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med) допустил уход с российского рынка.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на представителей компании.

По их данным, такое решение может быть принято в связи с введением санкций против России, а также финансовыми ограничениями и проблемами с поставками.

P&G назвала влияние войны на своих розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов определяющим фактором, сможет ли она остаться в России.

Ранее мы писали, что германский производитель бытовой химии Henkel заявил о прекращении бизнеса в России.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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