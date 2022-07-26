Евросоюз продлил экономические санкции против России за вторжение в Украину еще на полгода - до 31 января 2023 года.

Об этом сообщается на сайте ЕС.

"Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины. В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши", - говорится в сообщении.

Ранее мы публиковали мнение французской газеты Le Monde, что ЕС исчерпал возможности по введению санкций против РФ, в седьмом пакете не будет серьезных мер.

А премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции пошатнули Европу.

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Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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