Европейский Союз исчерпал возможности по введению ограничительных мер против Российской Федерации.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на неназванного дипломата.

"Евросоюз подошёл к концу того, что мог сделать в отношении РФ", -заявил он, комментируя новый пакет санкций против России.

Седьмой пакет санкций, по данным издания, не предполагает никаких серьезных мер, а призван лишь привести политику блока в соответствие с позицией его союзников. По словам источника издания, государства ЕС не хотят отказываться от российского газа, т.к. такие меры вызывают обратное влияние на Европу.

Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что санкции не останавливают войну в Украине.

Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский во вчерашнем видеообращении заявил о необходимости ввести еще более жесткие санкции против России.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

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