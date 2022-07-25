Отмена виз с Гватемалой и необходимость еще более жестких санкций против России. Новое обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в понедельник, 25 июля.
Главное из заявлений президента:
- "Впервые в Киеве произошел визит президента Гватемалы. Открываем новые магистральные направления для нашей страны. Договорились об отмене визовых ограничений".
- "Увидели новые газовые угрозы России. Она не собирается поставлять Европе то, что обязана по контракту. Поэтому нужно максимально разрывать торговые связи с РФ. Восьмой пакет санкций должен быть серьезнее седьмого".
- "Принял кадровые решения. Глава ГУР Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте. Назначил нового командующего Сил специальных операций Хоренко. А генерал Галаган переводится в СБУ первым замом Центра спецопераций "А".
Ранее мы писали, что глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что санкции не останавливают войну в Украине.
Также "Страна" сообщала, что цена газа в Европе по итогам торгов на бирже выросла на 12% на фоне сообщений о ситуации вокруг "Северного потока - 1", в том числе об остановке работы еще одной турбины, и уже подбирается к $1 900 за тысячу кубометров.
Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.