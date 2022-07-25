Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в понедельник, 25 июля.

Главное из заявлений президента:

"Впервые в Киеве произошел визит президента Гватемалы. Открываем новые магистральные направления для нашей страны. Договорились об отмене визовых ограничений". "Увидели новые газовые угрозы России. Она не собирается поставлять Европе то, что обязана по контракту. Поэтому нужно максимально разрывать торговые связи с РФ. Восьмой пакет санкций должен быть серьезнее седьмого". "Принял кадровые решения. Глава ГУР Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте. Назначил нового командующего Сил специальных операций Хоренко. А генерал Галаган переводится в СБУ первым замом Центра спецопераций "А".

Ранее мы писали, что глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что санкции не останавливают войну в Украине.

Также "Страна" сообщала, что цена газа в Европе по итогам торгов на бирже выросла на 12% на фоне сообщений о ситуации вокруг "Северного потока - 1", в том числе об остановке работы еще одной турбины, и уже подбирается к $1 900 за тысячу кубометров.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.