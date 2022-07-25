Президент Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций ВСУ. На его место назначен Виктор Хоренко.

Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.

Напомним, что Галаган был назначен командующим силами спецопераций Вооруженных сил Украины в августе 2020 года.

Галаган 12 лет прослужил в Крыму, затем пять лет провел в АТО, где был первым заместителем командира секретного подразделения Центра спецопераций "А", а затем был назначен первым заместителем министра по делам ветеранов. В сентябре 2019 года его уволили с этой должности.

Напомним, что также сегодня Зеленский уволил замсекретаря СНБО, которого обвиняли в работе на РФ, Руслана Демченко.

Однако у Зеленского заверяют, что увольнение Демченко из СНБО связано исключительно с его состоянием здоровья.

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