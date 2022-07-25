Сегодня стало известно, что на должность нового генерального прокурора будет выдвинут глава правового комитета Андрей Костин, который прошел в Раду по избирательному списку "Слуги народа" под номером 108 как беспартийный.

В таком случае мандат народного депутата получит Михайлюк Артем Александрович, который находится на 142-ом месте в партийном списке "Слуг народа".

На сайте "Чесно" указано, что Михайлюк беспартийный IT-менеджер и бизнес-тренер.

Он соучредитель и CEO электронной медицинской системы Helsi.me, основатель группы компаний Team Master, основатель ООО "Бизнес Шоу" и компании "BizGames".

Возглавлял благотворительный фонд "Сердце к сердцу".

Окончил НТУУ "Киевский политехнический институт", магистр компьютерных наук.

Также на этой неделе может освободиться еще одно вакантное место в списке "Слуги народа". Нардеп Ярослав Железняк подтверждает информацию "Страны", что замглавы правового комитета и представитель Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря отправится по парламентской квоте судьей в КСУ.

В таком случае в парламент зайдет и 143-й номер списка - Васюк Александр Александрович.

О нем на сайте "Чесно" сказано, что он беспартийный, был координатором юристов команды Владимира Зеленского во время президентской кампании 2019 года.

Является исполнительным директором "Ассоциации развития судейского самоуправления Украины", руководителем "Украинской ассоциации искусственного интеллекта и робототехники".

Окончил юридический факультет Харьковского юридического университета им. Я.Мудрого.

Судя по его фото в соцсетях, Васюк значительную часть времени проводит в США.

Вероятный будущий нардеп от "Слуги народа", фото: facebook

Напомним, что сразу после отставки Ирины Венедиктовой "Страна" разбиралась, кто станет новым генпрокурором Украины. Там мы писали о кандидатуре Костина.

49-летний одесский адвокат Костин прошел в Раду по избирательному списку СН под номером 108 как беспартийный. Но с 10 ноября 2019 года он уже член партии. Когда Венедиктова еще руководила правовым комитетом, он был ее заместителем, возглавляя подкомитет по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного решения споров.

В базе YouControl Костин фигурирует как сооснователь общественной организации "Одесский дипломатический клуб" и адвокатской компании "Право", которой и руководил.