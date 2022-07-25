В июле прошли громкие отставку руководителей украинских силовых структур. "Страна" писала об увольнениях главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Далее поменялся министр социальной политики, когда Оксана Жолнович сменила Марину Лазебную. Уже анонсировано назначение новых руководителей СБУ и генпрокурора.

Но главу Кабмина, похоже, пока трогать не будут.

А вот под некоторыми министрами стулья действительно шатаются.

О возможных кандидатах на вылет из Кабмина и причинах, удерживающих в премьерском кресле Дениса Шмыгаля, - в материале "Страны".

Сначала генпрокурор

Как сообщил в своем Телеграм-канале народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, на ближайшем пленарном заседании парламента планируется голосование за новых глав СБУ и Офиса генпрокурора. Это должны быть первые вопросы повестки дня. В то же время на момент подготовки этого материала проекты постановлений, инициированных Офисом президента, еще не были официально обнародованы. А это может означать, что кастинг еще не завершен.

По данным "Страны", кандидатом на руководителя СБУ остается нынешний первый замглавы спецслужбы Василий Малюк, на которого указом президента после отстранения Баканова, предшествовавшего увольнению, были возложены руководящие обязанности.

А вот на должность генпрокурора рассматривается глава парламентского правового комитета Андрей Костин ("Слуга народа", СН) и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, исполняющий его обязанности в связи с уходом Венедиктовой.

Собеседник, близкий к руководству СН, спрогнозировал голосование только за Костина, которое "с высокой долей вероятности" действительно состоится на следующей пленарке. По главе СБУ еще продолжаются консультации, но велика вероятность, что буде внесена кандидатура Малюка.

"Насколько я понимаю, в ОП решили, что раз так, пусть [он] пока работает, как есть. Голоса в Рад также за него будут", - говорит источник.

Кандидатура Костина не должна вызвать сопротивление в Раде, сказали "Стране" собеседники среди "слуг народа" и из других фракций. Напомним: глава фракции СН Давид Арахамия 21 июля в своем Телеграм-канале предложил ждать назначение нового генпрокурора в течение "ближайших 10 дней".

Шмыгаль видит берега

Однако депутат Железняк в своем посте допустил другие кадровые перемены, не уточнив, о чем речь.

И тут можно вспомнить другое заявление Арахамии - весьма красноречивое - в ответ на разговоры о шатких позициях Шмыгаля, что к премьеру у Зе-команды претензий нет, а вот точечная ротация в Кабмине происходит на постоянной основе. То есть новые увольнения министров вполне возможны. И вскоре после этого произошла упомянутая рокировка в Минсоцполитики, объясняемая в политических кругах тем, что Лазерная, как считается, близка к Ахметову, который постепенно сворачивает свою медийно-политическую активность в Украине.

Насчет самого Шмыгаля "Страна" от собеседников в Раде слышала о двух возможных вариантах развития событий.

Первый: премьер, скорее всего, останется, так как устраивает ОП своей лояльностью и отсутствием интереса к большой политической игре.

"Шмыгаль достаточно мощно укоренился в нашей системе власти. Он работает ровно, насколько это возможно в нынешних условиях: без потерь, но и без прорывов. Это не нравится, но пока с этим мирятся. Укрепляет его положение и постоянное общение с Западом по кредитам, восстановлению и т.д. Он лицо многих серьезных проектов. И вроде как коней на переправе не меняют. Конечно, вокруг него разные люди есть, но Шмыгаль со товарищи берега видят хорошо. Там, где можно, они какие-то схемы проворачивают, а где могут быть проблемы с ОП - нет. И это для него правильная линия. Вероятность его отставки небольшая", - говорит собеседник, близкий к руководству фракции СН, вхожий на Банковую.

Согласно другому варианту, Шмыгаля все-таки осенью уберут, записав на него накопившиеся проблемы в экономике, которые вряд ли будут решены в ближайшее время.

"Уверен, что его отставка - вопрос нескольких месяцев максимум. Надо скинуть негатив, да и подзадержался он на должности, надоел ОП", - говорит собеседник в руководстве одного из экономических комитетов Рады.

С учетом войны говорить о начале полноценного политического сезона осенью вряд ли можно, но какое-то оживление процессов обязательно будет. Перспективы Шмыгаля могут стать яснее.

Кто подсиживает премьера

Конкуренты тем временем не дремлют. Хватает признаков того, что кастинг на нового премьера уже начался, что, впрочем, не означает перемен - и тем более скорых. И тут тоже существует разлет мнений по поводу фаворита. Есть сторонники министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Я бы ставил на Кубракова: он молодой, понятный Западу и нашим прозападным кругам. При этом его любят в ОП", - говорит собеседник в руководстве одного из экономических комитетов.

Кубраков входил в число тех, кто занимался инфраструктурным проектом "Большая стройка". По линии ОП куратором проекта был замглавы президентского Офиса Кирилл Тимошенко, ответственный за работу с регионами. Его и Кубракова считали еще и политическими единомышленниками. Однако после начала войны между ними якобы пробежала черная кошка, о чем ходят разговоры в коридорах власти.

Тимошенко вроде бы не понравилось, что Кубраков приблизился к президенту, что дало ему определенную самостоятельность, и теперь он меньше нуждается в поддержке замглавы.

"Вполне может быть. В начале войны Тимошенко не было в Киеве, а Кубраков был", - напомнил близкий к руководству СН источник ситуацию, как в первые недели войны Кубраков оставался в президентском бункере рядом с главой государства.

Впрочем, в слухи об охлаждении отношений верят не все, считая, что Тимошенко с Кубраковым могли разыграть конфликт ради премьерского будущего второго.

К слову, по поводу Тимошенко прошел слух, что он пойдет в правительство на вице-премьера по региональной политики. Но подтверждений этой информации пока нет.

Есть еще министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. По оценке источника в СН, он ближе всего приблизился к премьерству. Чернышев играет в долгую игру.

"Он ждет, когда первый и остальные окончательно устанут от Шымгаля, и тем временем набирает очки. Его политика - не браться ни за что плохое, что может аукнуться и отразиться на карьере, даже ни за что некрасивое. Вот временные городки для переселенцев, а вот проекты модернизации всего и вся. С ним работают политтехнологи, хотя у него и своего жизненного опыта достаточно", - говорит источник в СН.

Мы писали, что Чернышев долгое время работал в структурах нынешнего народного депутата из депгруппы "Восстановление Украины" и владельца харьковского рынка "Барабашово" Александра Фельдмана. Также министр являлся совладельцем сети супермаркетов "Фуршет".

Что Чернышев тоже в кастинге, говорит, например, тот факт, что именно он (а не глава Кабмина) сопровождал президентов Франции и Румынии, канцлера Германии и премьер-министра Италии в поездке в разрушенный войной Ирпень.

"Да, это и громкий сигнал премьеру, и своего рода смотрины у западных руководителей. Кстати, сильная черта Чернышева: он умеет себя подать, произвести впечатление европейского политика. Кубраков на его фоне - как студент", - говорит источник, вхожий на Банковую.

С другой стороны, именно Кубраков поехал в Стамбул подписывать от лица Киева соглашение об экспорте зерна из украинских портов. С российской стороны был министр обороны Сергей Шойгу. Собеседник во власти говорит, что выбор остановили на Кубракове, потому что хотели подчеркнуть экономико-гуманитарный, а не военный характер ситуации.

"Поэтому ни Резников (министр обороны Алексей Резников - Ред.), ни Шмыгаль, чтобы не придавать переговорам ненужный статус. Нужен был или Сольский (министр агрополитики Николай Сольский - Ред.), или Кубраков. Первый в премьеры не собирается, поэтому поехал второй, что ему, конечно, зачтется", - говорит источник во власти.

Нелюбовь Ермака доведет до отставки

При нынешнем ходе событий Кубраков и Чернышев могут чувствовать себя спокойно в Кабмине. Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, любимец президента - тоже. Как считают источники во фракции СН, эти трое, а также, вероятно, первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава Минфина Сергей Марченко и Алексей Резников из Минобороны сохранятся в любой следующей конфигурации правительства.

Вопросы есть к министру юстиции Денису Малюське и министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Павлу Рябикину.

"Малюську не любит Ермак (глава ОП Андрей Ермак - Ред.). Поэтому его отставка вероятна и сейчас ищут кандидатуру на его замену, что не просто. Юристы из ОП сами не захотят, да их и не отпустят. А тут нужен такой, кому можно доверять. Остается еще резерв из депутатов, но пока тут сложно кого-то выбрать", - говорит высокопоставленный источник в СН.

Еще один министр в "черном списке" у Ермака - министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

"Вопрос только времени, когда он дожмет Ткаченко", - говорит собеседник, вхожий на Банковую.

Другой собеседник в ОП говорит о недовольстве работой министра энергетики Германа Галущенко, который не сумел проявить себя на своем месте. Тем не менее, тот по-прежнему допущен к выступлениям на высокоуровневых встречах с представителями Запада, а значит, не все однозначно.

Есть вопрос и по будущему министра внутренних дел Денису Монастырскому. С одной стороны он ведет линию лояльную Банковой, с другой стороны - его все ж таки трудно назвать человеком Ермака, в отличие, к примеру, от Малюка из СБУ. Поэтому после отставки Баранова и Венедиктовой заговорили и об уходе Монастырского. Но пока это лишь на уровне разговоров. Никаких конкретных признаков его скорого увольнения пока нет.

И теперь возвращаемся к анонсу депутата Железняка о неких грядущих перестановках.

Высокопоставленный источник во фракции СН заверяет, что по замене кого-то в правительстве команд с Банковой не было.

"У нас остаются вопросы нашей квоты в Конституционный суд, а также рокировок в комитетах в связи с уходом Лубинца на омбудсмена и назначением Костина. Министры пока могут выдохнуть", - говорит собеседник, близкий к руководству СН. По информации "Страны", вместо бывшего члена депгруппы "За будущее" Дмитрия Лубинца главой комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений хотят назначить народного депутата от "Голоса" Рустема Умерова, который сейчас секретарем в том же комитете.

Умеров по-прежнему близок к ОП, благодаря чему возглавил временную спецкомиссию парламента по контролю над поставками западного вооружения.

Замену Костину еще не подобрали. Замглавы правового комитета Ольга Совгиря из фракции СН, которая рассматривалась одно время на его место, может пойти по парламентской квоте в Конституционный суд.

В целом, как говорит, источник "Страны" во фракции "слуги народа" все кадровые перемены сейчас идут в одном направлении - усилении контроля Ермака и Офиса президента за вертикалью власти.

"Зеленский и Ермак сейчас на ключевые посты ставят людей, которых полностью считают своими. Банковая становится единственным центром принятия решений. Чиновники с двойной лояльностью - которые имеют "боковые" связи с западными структурами, олигархами помимо Коломойского, а также с политиками помимо "Слуги народа", изгоняются из власти. Типичный пример - Венедиктова, которая имела слишком тесные связи с Александром Грановский (экс-нардеп, считался смотрящим во времена Порошенко за судебной и правоохранительной системами - Ред.), а через него и с Порошенко, что сказывалась на ее работе", - говорит источник.