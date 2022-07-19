Верховная Рада Украины во время заседания 19 июля назначила Оксану Жолнович на должность Министра социальной политики Украины, вместо ушедшей в отставку Марины Лазебной.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, Жолнович является руководителем Департамента социальной политики и здравоохранения Офиса Президента Украины. Также она практикующий адвокат в сфере трудового, гражданского, семейного и административного права, а также член и основатель ряда общественных организаций и политической партии "Сила Людей".

Ранее мы писали, что профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова с должности главы СБУ.

Вместе с тем, комитет Рады не собрал кворум для рассмотрения увольнения Венедиктовой.

Тем временем, в Украине уже 146-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

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