Верховная Рада уравняла в правах военных женщин и мужчин, у которых есть дети, в части права на отпуск по уходу за ребенком в особый период.

Речь о принятом законопроекте №7464 "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", сообщил нардеп Александр Федиенко.

Документ устраняет "законодательные дыры", которые ограничивают права мужчины на отпуск по уходу за ребенком и создает предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания и развития ответственного отцовства, сообщил Федиенко.

Напомним, через 3 месяца, с 1 октября 2022 года, стартует процесс постановки украинских женщин на военный учет.

Соответствующий приказ Минобороны был подписан в декабре 2021 года и тогда в него вошли сотни профессий и специальностей, обладательницы которых должны были явиться в военкомат и встать на учет. После поднявшегося скандала список несколько сократили.

Ранее в Генштабе заверили, что ставить женщин на воинский учет будут только добровольно.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.