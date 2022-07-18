В понедельник, 18 июля, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который запрещает присваивать географическим объектам названия, связанные с РФ.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"За" соответствующее решение проголосовали 253 депутата.

Напомним, ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил о недопустимости использования в Украине русских названий географических объектов. Помимо прочего, он считает, что также недопустимо использование русских слов или корней в словообразовании вместо украинских при принятии решений о наименовании или переименовании географических объектов и объектов топонимики населенных пунктов.

Также в отдельном материале мы разбирались, как идут переименования улиц в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

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