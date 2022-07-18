В Верховной Раде Украины произошел небольшой скандал. Ранее исключённый из "Слуги народа" нардеп Евгений Шевченко пришел на заседание парламента в военной форме.

Соответствующие видео публикуют нардепы в соцсетях.

Шевченко сказал, что служит в разведке. Коллеги с ним вступили в перепалку, заявив, что не нужно в зале Рады кичиться военной формой. После этого Шевченко покинул зал, пошел переодеваться и не вернулся.

Напомним, Шевченко - бывший депутат, который часто ездил к президенту Беларуси Лукашенко, за что и был исключён из состава фракции "Слуга народа". В конце прошлого года открыли дело по госизмене.

Недавно сообщалось, что Шевченко заявил, что его хотели убить противники мирных переговоров.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.