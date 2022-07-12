На сайте Верховной Рады появился законопроект о признании независимости "Чеченской республики Ичкерия".

Инициаторы законопроекта №7551 - Алексей Гончаренко и Муса Магомедов из межфракционной группы "За свободный Кавказ".

"Чтобы покорить чеченский народ, кремль вел две войны, насильственные убийства, геноцид, назначил своего муртада рамзана кадырова, который продолжает политику террора. Поэтому призываю коллег поскорее принять это постановление и предложить президенту Украины признать независимость Чеченской Республики Ичкерия. Также обратиться в государства ЕС, США и другие страны, чтобы они поддержали эту инициативу", - написал Гончаренко.

Отметим, что Чеченская Республика Ичкерия - это непризнанное государственное образование, которое существовало после того, как распался СССР. Летом 1991 года ЧРИ объявила о независимости, после чего между российским правительством и самопровозглашенной республикой возник военный конфликт, в ходе которого армия РФ сделала попытку силой реинтегрировать ЧРИ в состав федерации, но это ей не удалось.

В 1999 году была начата Вторая чеченская война и уже весной следующего года ЧРИ де-факто ликвидировали как государство. Россия отнесла органы власти ЧРИ к террористическим организациям.

Ранее издание The Atlantic опубликовало статью, что якобы Владимир Путин планирует для Украины "чеченский сценарий".

А в прошлом году глава Чечни Рамзан Кадыров предложил присоединить Украину к России или Украину к Чечне.