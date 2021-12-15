56-летний россиянин Вадим Красиков признан виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенном в берлинском парке Малый Тиргартен (находится недалеко от Рейхстага) в августе 2019 года. Подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы. Такое решение принял Высший земельный суд Берлина в среду, 15 декабря.

Об этом сообщает DW.

40-летний Хангошвили был расстрелян 23 августа 2019 года августа в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета был убит 40-летний Хангошвили. Убийца подъехал к нему на велосипеде и выстрелил из пистолета из пистолета Glock 26 с глушителем - сначала в спину, потом в голову. Хангошвили скончался на месте. Тем временем киллер снял парик, бросил велосипед и оружие в реку и попытался сбежать на подготовленном заранее мопеде. Однако полиция его задержала.

В суде представитель обвинения указал, что Хангошвили воевал против российской армии во второй чеченской войне в 2000-2004 годах, а в 2008 году во время вооруженного конфликта в Южной Осетии он выступал на стороне Грузии. Поэтому он рассматривался Москвой в качестве врага и был ликвидирован.

Напомним, 4 декабря 2019 года Германия выслала двух российских дипломатов в связи с делом об убийстве Хангошвили. Так как по мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством чеченца стояли российские власти.

18 июня 2020 года прокуратура ФРГ выдвинула обвинения гражданину России Красикову. По данным СМИ, россиянин Вадим Красиков, который был арестован в Германии по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, ранее служил в отряде спецназначения ФСБ РФ "Вымпел" и участвовал еще как минимум двух заказных убийствах.