Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №5161, который предусматривает введение новой особой формы трудового договора - с нефиксированным рабочим временем.

Как сообщил замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, за данный законопроект проголосовало 269 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Напомним, ранее парламент поддержал законопроект №5161 в первом чтении в сентябре 2021 года. Проект закона призвал создать законодательную базу для урегулирования труда фрилансеров, закрепить возможность работодателей привлекать к работе работников для выполнения работ, имеющих не постоянный, но повторяющийся характер.

Ранее "Страна" писала о том, как меняется ситуация на рынке труда. А также о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.