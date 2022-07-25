Цена газа в Европе по итогам торгов на бирже выросла на 12% на фоне сообщений о ситуации вокруг "Северного потока - 1", в том числе об остановке работы еще одной турбины.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена на хабе TTF в Нидерландах впервые с 14 июля увеличилась до 1890 долларов за 1 тысячу кубометров, или 179 евро за МВт ч (цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

В течение дня было несколько новостей, которые подстегнули рост цены газа. Так, сначала "Газпром" сообщил, что наконец получил от Siemens документы по возврату турбины для "Северного потока" из Канады, чего долго не мог добиться. Правда, эти документы все еще не снимают ранее обозначенные риски и лишь вызывают дополнительные вопросы.

Вечером российский газовый холдинг заявил, что вынужден остановить работу еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции (КС) "Портовая" из-за конца срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

В результате с 27 июля прокачка газа по "Северному потоку -1 " упадет до 20% суточной мощности прокачки - до 33 миллионов кубометров.