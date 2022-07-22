Уже четыре страны Евросоюза отвергли предложение Еврокомиссии по сокращению потребления природного газа на 15%. Вслед за Испанией, Португалией и Грецией об этом заявила Италия.

Власти Италии заявили, что ориентируются на страны Средиземноморья и считают такую норму чрезмерно жесткой для страны. Об этом сообщает газета Sole 24 Ore.

"Сокращение на 15% заставило бы ряд секторов экономики пойти на чрезмерные и немотивированные жертвы", - отмечается в статье.

Напомним, на этой неделе Еврокомиссия предложила новый европейский план по сокращению спроса на газ, в котором поставлена ​​цель для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Как писала "Страна", странам Евросоюза может не хватить танкеров для сжиженного газа как альтернативы газопроводу из России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.