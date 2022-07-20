Страны Евросоюза могут столкнуться с нехваткой танкеров для перевозки сжиженного природного газа, поскольку спрос на них очень вырос.

Об этом сообщает Handelsblatt.

Таким образом альтернатива российскому трубопроводному газу может оказаться под угрозой, пишет издание.

При этом западные эксперты считают, что Владимир Путин может использовать завершение технического обслуживания "Северного потока-1" для шантажа Запада.

Напомним, что в ЕС решили впервые готовиться к зиме без российского газа. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Для этого государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций. А замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс напомнил о важности перехода на альтернативную энергетику, которая в условиях дорогого газа впервые стала рентабельной.

Хотя МВФ предупреждает страны ЕС о рецессии из-за отказа от газа из России. По прогнозам фонда, ВВП в Венгрии, Словакии и Чехии упадет на 6%, при этом Италия, Германия и Австрия также сильно пострадают. МВФ заявил, что Европе не хватает комплексного плана, чтобы справиться с дефицитом, дальнейшим ростом цен на энергоносители и влиянием на экономический рост.