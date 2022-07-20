На фоне ситуации с поставками газа из РФ Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций", - заявил он.

В свою очередь замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс напомнил о важности перехода на альтернативную энергетику, которая в условиях дорогого газа впервые стала рентабельной.

Напомним, что Европейский союз намерен предложить странам-членам начиная с августа добровольно сократить использование природного газа на 15% из-за опасений, что РФ прекратит поставки топлива. Об этом сообщал Bloomberg.

Также мы писали, что в Германии заявили, что не перезимуют на газовых запасах, если РФ снова не запустит "Северный поток-1" 21 июля.

И что в Европе опасаются, что из-за анормальной жары в ЕС не смогут восстановить запасы газа в преддверии зимы. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy.