В правительстве Украины подтвердили, что могут снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой с +20 до +16 градусов.

В настоящее время этот вопрос находится на обсуждении, сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

По словам министра, в Кабмине анализируют опыт европейских государств перед тем, как снизить температурный режим в домах и квартирах.

"Позиция заключается в том, что безусловно этот вопрос обсуждается касательно этого уменьшения температуры. Мы смотрим на европейские страны, как там этот вопрос решается. Это должно быть соответствующее решение, но там еще нет какого-то конкретного измерения", - заявил Галущенко.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему украинцев уже сейчас пугают предстоящей "сверхсложной зимой" и что в Украине будет ближайшей зимой с отоплением.

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