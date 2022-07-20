"Газпром" не получил от Siemens документы, позволяющие поставить турбину для "Северного потока - 1" для КС "Портовая" в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

"Гарантия возврата турбины из ремонта и капремонт других двигателей напрямую влияют на работу "Северного потока-1", - заявили в компании.

Ранее в СМИ писали, что турбину уже отправили на самолете из Канады в Германию, а в РФ она должна прибыть до конца этой недели.

Напомним, по данным европейских СМИ, ЕС намерен предложить странам-членам начиная с августа добровольно сократить использование природного газа на 15% из-за опасений, что РФ прекратит поставки топлива.

Ранее, 11 июля, Россия перекрыла подачу газа по "Северному потоку", газопровод остановился на плановое обслуживание.

"Страна" сообщала, что Еврокомиссия считает, что РФ не запустит "Северный поток" после окончания планового ремонта.

Также мы писали, что по данным Reuters, Россия запустит "Северный поток" после планового ремонта точно в срок, но объемы поставок сократятся.