Еврокомиссия считает, что "Северный поток-1" не возобновит работу после официального окончания планового техобслуживания 21 июля.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного источника.

"Мы работаем, исходя из того, что он не вернется в строй. И в этом случае необходимо принять определенные дополнительные меры", - сказал собеседник издания.

Ожидается, что Еврокомиссия 20 июля обнародует план скоординированного сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия возможного отключения его поставок Кремлем, пишет агентство.

Ранее в Германии заявили, что не перезимуют на газовых запасах, если РФ снова не запустит "Северный поток-1" 21 июля.

А тот же Bloomberg сообщал, что Европа не сможет запастись газом к зиме еще и из-за анормальной жары.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.