Российский "Газпром" обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы на газотурбинный двигатель для газопровода "Северный поток", позволяющий вывезти ее в Россию из Канады.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Газпром" рассчитывает на безусловное выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, от которых зависит надежная работа газопровода "Северный поток" и обеспечение природным газом европейских потребителей", - говорится в обращении.

Сейчас "Северный поток" работает на 40% мощности. По версии российской стороны это связано с тем, что одна из турбин магистрали из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале.

В Европе считают, что РФ целенаправлено снижает поставки газа в ЕС по политическим причинам. Однако уговорили Канаду сделать исключение из санкций и вернуть турбину.

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