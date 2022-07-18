Канада отправила турбину Siemens для российского газопровода "Северного потока" ещё в минувшее воскресенье. Деталь перевозят самолетом. Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

По данным издания, ее доставят из Германии через Хельсинки в РФ, если не возникнет проблем с логистикой и таможней. В России турбина должна быть к 24 июля.

Напомним, 8 июля Канада подтвердила Германии, что разблокирует поставки турбины немецкой компании Siemens, необходимой для работы "Северного потока - 1", сделав исключение из санкций. Такое решение было принято после того как Германия официально попросила Канаду одобрить снятие санкций и разблокировать турбину, из-за которой якобы была остановлена прокачка по нитям трубопровода.

В Украине выразили недовольство по этому поводу.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.