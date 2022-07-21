Уже три страны Евросоюза отвергли предложение Еврокомиссии по сокращению потребления природного газа на 15%. Вслед за Испанией и Португалией об этом заявила Греция.

"Греция, как и ряд европейских стран, выступает против предложения Еврокомиссии об обязательном 15-процентном сокращении потребления природного газа, если в конечном итоге поставки из России будут прекращены", - заявил представитель правительства Яннис Ойконому.

По его словам, в Греции 70% газа идет на электрогенерацию, что создаст серьезные проблемы для бизнеса.

Напомним, как писал Bloomberg, Европейский союз намерен предложить странам-членам начиная с августа добровольно сократить использование природного газа на 15% из-за опасений, что РФ прекратит поставки топлива.

Эта цель будет закреплена в постановлении, сопровождающем план экстренных мер по смягчению последствий возможной остановки поставок российского газа, который Еврокомиссия должна обнародовать уже сегодня.

Таким образом в ЕС решили впервые готовиться к зиме без российского газа. При этом замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс напомнил о важности перехода на альтернативную энергетику, которая в условиях дорогого газа впервые стала рентабельной.