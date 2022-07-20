Правительство Испании не поддерживает предложение Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%.

Об этом заявила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера, сообщает El Pais.

"Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на несоразмерные жертвы, предварительного мнения о которых нас даже не спросили", – сказала замглавы правительства.

Напомним, что Европейский союз намерен предложить странам-членам начиная с августа добровольно сократить использование природного газа на 15% из-за опасений, что РФ прекратит поставки топлива.

Эта цель будет закреплена в постановлении, сопровождающем план экстренных мер по смягчению последствий возможной остановки поставок российского газа, который Еврокомиссия должна обнародовать уже сегодня.

По информации Bloomberg, Брюссель также хочет закрепить за собой право обязывать страны сокращать потребление газа, если ситуация ухудшится, а добровольных мер будет недостаточно.

Таким образом в ЕС решили впервые готовиться к зиме без российского газа.

При этом в Германии уже заявили, что не перезимуют на газовых запасах, если РФ снова не запустит "Северный поток-1". Об этом сказал руководитель Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер.