Цены на газ на биржах Европы после возобновления поставок по "Северному потоку" опустились ниже $1550, потеряв около 3%.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Газ по "Северному потоку-1" снова начал поступать в Германию сегодня утром.

До этого труба находилась на техобслуживании, и Европа высказывала опасения, что Россия так и не включит прокачку газа.

Но объемы прокачки на данный момент - на уровне 30-40% от прежних объемов. На полный объём газопровод может выйти, если будет доставлена турбина, которая ремонтировалась в Канаде. По данным СМИ, она уже на пути в Россию.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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