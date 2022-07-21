В четверг, 21 июля, газ по "Северному потоку-1" снова начал поступать в Германию. До этого с 11 июля газопровод находился на техобслуживании.

Об этом со ссылкой на управляющую компанию газопровода Nord Stream AG сообщает dpa.

Отметим, что ранее Европа высказывала опасения, что Россия так и не включит прокачку газа.

Впрочем, как уже сообщалось, объемы этой прокачки снижены Россией до уровня 30-40% от прежних объемов.

Напомним, ранее мы писали о том, что ЕС планирует предложить странам-членам уже с августа добровольно сократить использование газа на 15%.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему в армиях Украины и России нарастают проблемы с беспилотниками и как их будут решать.