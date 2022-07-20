США рассчитывают на возобновление работы газопровода "Северный поток - 1", видят в нем фактор энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе.

Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

"Северный поток" был бы важным элементом этого... Мы приняли к сведению, расценивайте их как пожелаете, публичные заявления о том, что "Газпром" будет выполнять существующие контракты", - сказал он.

Прайс добавил, что на краткосрочную перспективу, пока Европа не снизит зависимость от российских энергоносителей, "возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам континента восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость".

Ранее "Страна" сообщала, что "Северный поток - 1" после планового обслуживания будет работать на 40 процентов мощности. Об этом заявил газотранспортный оператор OPAL Gastransport на своем сайте.

Однако позже появилась информация, что "Газпром" снизил заявленный объём поставок газа по "Северному потоку - 1" до 530 гигаватт-часов, что является примерно 30-процентной заполняемостью.