Российская компания "Газпром" снизила заявленный на четверг объём поставок газа по "Северному потоку - 1" до 530 гигаватт-часов, что является примерно 30-процентной заполняемостью.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии.

"Теперь очевидно, что Путин будет хладнокровно эксплуатировать зависимое положение, в котором оказалась Германия. Он заставляет немцев гадать, сколько газа будет поставляться. Как только "Северный поток - 1" будет обслужен, российская государственная компания "Газпром" снова собирается поставлять газ в Европу, — но в полном ли объёме? Вряд ли. Становится понятно, что Россия и впредь будет удерживать поставки газа на низком уровне", – пишет издание.

По словам Bild, сообщение о том, что российский трубопровод будет работать примерно на 40% своей мощности, уже повлияло на европейскую цену на газ: она упала на 3,1 процента до 154,25 евро за мегаватт-час.

"Признак облегчения, что поставляться будет хоть что-то", – резюмирует издание.

Ранее "Страна" сообщала, что "Северный поток - 1" после планового обслуживания будет работать на 40 процентов мощности.

Между тем Еврокомиссия считает, что "Северный поток - 1" не возобновит работу после официального окончания планового техобслуживания 21 июля.