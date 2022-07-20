Российский газопровод "Северный поток - 1" после планового обслуживания, которое завершится утром в четверг, будет работать на 40% мощности, как и до остановки.

Об этом сообщил газотранспортный оператор OPAL Gastransport на своем сайте.

Газопровод OPAL является одним из сухопутных отводов от морской магистрали "Северного потока - 1". Оценка в сообщении OPAL Gastransport основана на текущих заявках на транспортировку.

Сообщается также, что "Северный поток - 1" в настоящее время способен работать максимум на 40% мощности (около 67 миллионов кубометров в сутки), поскольку проблема с канадской турбиной еще не решена.

Ранее о том, что поставки газа по "Северному потоку - 1" из России в Германию возобновятся в четверг, 21 июля, как и было запланировано – после завершения планового техобслуживания, но объемы экспорта по газопроводу сократятся, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Между тем Еврокомиссия считает, что "Северный поток - 1" не возобновит работу после официального окончания планового техобслуживания 21 июля.