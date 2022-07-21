Президент Италии Серджо Маттарелла, после отставки премьер-министра Марио Драги распустивший парламент, подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент страны 25 сентября.

Об этом пишет итальянский телеканал RAI со ссылкой на решение совета министров страны.

"Президент Серджо Матарелла распустил парламент, Италия будет голосовать 25 сентября", - сообщает телеканал RAI.

Уточняется, что до этого времени действующий премьер-министр страны Марио Драги будет исполнять обязанности главы правительства.

Напомним, президент Италии Серджо Маттарелла в четверг, 21 июля, принял отставку премьер-министра страны Марио Драги. Ранее Драги заявлял, что хочет уйти в отставку несмотря на то, что парламент выразил ему вотум доверия.

Также "Страна" сообщала, что глава Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предупредил, что отставка премьер-министра Марио Драги грозит лишить Украину военной поддержки Италии. Он напомнил, что Драги был одним из самых активных западных лидеров, выступавших против Путина. В частности, одним из первых предложил жесткие санкции и заморозку валютных резервов России, а также поддержал кандидатуру Украины в ЕС.

Ранее мы писали, что европейским правительствам предрекли вал отставок из-за экономических проблем в странах.