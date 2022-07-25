В Европе призвали менее зависимые от поставок российского газа страны, также начать экономить топливо. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС стоит готовиться к полной остановке поставок газа из РФ.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сказала в интервью агентству DPA, пишет Zeit Оnline.

По ее словам, в той или иной форме газовый кризис затронет все государства-члены ЕС, экономики которых тесно связаны. Поэтому страны, которые почти не покупают российский газ, также не смогут избежать последствий возможной остановки поставок.

"Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно", - сказал дер Ляйен.

Она сообщила, что для того, что к марту 2023 года запланированная экономия составила 15% (45 млрд кубометров), снизить потребление российского газа в ЕС должны уже сейчас.

Главной же целью остается "полная независимость от поставок российского газа в Европу не позднее 2027 года".

Предложения Еврокомиссии должны обсудить на специальной встрече министров энергетики ЕС 26 июля

Напомним, что на этой неделе Еврокомиссия предложила новый европейский план по сокращению спроса на газ, в котором поставлена ​​цель для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года

При этом уже четвертая страна юга Европы отказалась сокращать потребление газа на 15%. Вслед за Испанией, Португалией и Грецией об этом заявила Италия.