В Европейском союзе решили откорректировать санкции, введенные против Российской Федерации. Предполагается, что "Роснефть" и "Газпром" смогут поставлять нефть и газ в третьи страны. Об этом говорится в последнем решении Совета ЕС.

"ЕС вносит ряд разъяснений к существующим мерам ограничений, например в сфере государственных закупок, авиации и юстиции. Например, запрет на заключение сделок с российскими государственными структурами будет немного изменен, чтобы гарантировать доступ к правосудию", - говорится в сообщении.

В частности, Совет ЕС решил не вводить запрет на заключение сделок с "Газпромом" и "Роснефтью". Эти компании смогут транспортировать нефть в третьи страны.

Аналогичное решение было принято и касательно сельскохозяйственной продукции, а именно – пшеницы и удобрений, которые экспортирует РФ.

Кроме того, в ЕС решили не запрещать третьим странам и их гражданам покупать фармацевтические и медицинские товары у РФ.

Вместо этого Совет ЕС решил расширить персональные санкции и усилить обязательства по отчетности для лиц, которые попали под ограничения.

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