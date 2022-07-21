В Германии, где уже приглушают фонари, закрывают бассейны и ограничивают подачу горячей воды, запретят газовое отопление бассейнов.

Об этом сообщает Bild.

Планы энергетической безопасности министра экономики Германии Роберта Хабека среди прочего включают новые правила и ограничения для частных домохозяйств.

В будущем домовладельцам будет запрещено обогревать частные бассейны газом, заявил Хабек на пресс-конференции.

Также гражданам рекомендованы проверки эффективности теплового оборудования и замена старых тепловых насосов.

В то же время Роберт Хабек опроверг опасения по поводу государственного контроля за отоплением в частных домах.

"Я не думаю, что сейчас полиция будет посещать всех владельцев бассейнов и смотреть, теплая ли в них вода", - сказал министр.

"Страна, где граждан преследуют и контролируют, - это не та страна, в которой я хочу жить", – добавил Хабек.

Напомним, по данным Bloomberg, Евросоюз предложит странам-членам уже с августа добровольно сократить использование газа на 15%. В ЕС опасаются, что РФ прекратит поставки топлива.

Ранее мы писали, что в Германии требуют ввести мораторий на отключение газа и электричества для домашних хозяйств.