В Украине стартует сезон переписывания ценников. Вчера Нацбанк резко опустил официальный курс гривни - сразу на 25%, с 29,95 до 36,56 гривен за доллар. Наличный курс тут же отреагировал, подобравшись вплотную к 40 гривням.

Но это только начало. Эксперты прогнозируют, что цены вырастут теперь буквально на все - от бензина до картошки. Причем подорожание начнется прямо сейчас.

"Поскольку есть риски дальнейшей девальвации гривни, в отпускных ценах закладывается доллар по более высокому курсу, чем на момент поставки товара. Чем больше сроки оборачиваемости продукции (то есть ее продажи через розницу и возврата средств поставщику - Ред.), тем более высокий курс считаем. Понятно, что на динамику цен влияет также спрос. Но в любом случае торговать себе в убыток никто не будет", - пояснил нам представитель компании-импортера продуктов питания.

Очевидно, что подорожает топливо и торговцы им уже анонсируют рост цен.

Руководитель департамента аналитики компании Libertex Андрей Шевчишин говорит, что стоит ожидать разгона потребительской инфляции до 30%.

"В категории товаров первой необходимости рост цен будет еще выше", - прогнозирует эксперт.

Разбирались, что будет с ценниками и какие товары подорожают больше всего.

Отказ от фиксации

Напомним: в Украине сразу после начала войны зафиксировали курс доллара на уровне 29,95 гривен.

По нему могли покупать валюту поставщики критического импорта, например, топлива, лекарств и других важных для страны товаров (перечень пересматривали почти 20 раз и в итоге в него попало около 90% импортных товаров). Тогда же власти сняли все налоги на импорт. Все эти меры должны были сдержать рост ценников.

С июня ситуацию начали откручивать в обратном порядке: сначала вернули НДС и импортные пошлины, затем в начале июля Кабмин отменил список критического импорта (на услуги он частично продолжает действовать). А теперь новый этап - повышение официального курса доллара сразу на 25%. А именно по этому курсу и покупали

По расчетам Нацбанка, это позволит усилить конкурентоспособность украинского экспорта и увеличит поступления в бюджет.

"Государство, получая международную помощь в валюте, в итоге получит больше гривни, что позволит закрыть дополнительные расходные статьи. Также уменьшится давление на золотовалютные резервы страны", - перечисляет плюсы курсового роста Шевчишин.

Но есть очень большой минус - украинцам стоит готовиться к серьезному росту цен.

"Начнем с того, что импортеры уже разделились на два лагеря. Одни еще до официального повышения курса заложили в ценники 40 гривен за доллар - чтобы перестраховаться. Другие считали по-честному. Стратегия этих компаний будет разной. Первые пока могут ничего не предпринимать, ведь у них цены и так посчитаны по высокому курсу. Необходимость переписывать прайсы появится, когда курс уйдет за 40 гривен. Другая группа импортеров, та, что считала цены по официальному курсу, будет вынуждена реагировать прямо сейчас, иначе рискует уйти в минус. Конкретные проценты роста цен зависят от товара: насколько быстро он оборачивается, каким спросом пользуется", - пояснил "Стране" Шевчишин.

Плюс 5-7 гривен на бензин и плавающие цены на лекарства

Первое в списке на подорожание - автомобильное топливо.

"Поставки полностью - импорт, товар быстро оборачивается и его в любом случае будут покупать. Поэтому на опте возможно повышение цен на 25%. В рознице за счет высоких наценок сетей рост цен, возможно, будет меньше - 10-12% или плюс 5-7 гривен на литре. Все зависит от региона: на западе подорожание может оказаться меньше, на востоке и юге - больше. Но в том, что новые ценники на АЗС мы увидим уже в ближайшее время, сомнений нет", - говорит Шевчишин.

Курс на новые топливные ценники нам подтвердил и владелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин.

"А-95 подорожает с 48 гривен до 55, дизель - с 53 до 58 гривен за литр. Основной фактор - курс, так как никаких других повышательных тенденций (в частности, роста цен на нефтепродукты) на европейском рынке пока нет", - отметил Леушкин.

То есть если к курсовым качелям добавится еще рост котировок на нефть, топливо на наших АЗС может подорожать еще больше.

Кроме того, цены на топливо прямо влияют на цены на многие товары из-за стоимости доставки.

"То есть автоматически по цепочке пойдет рост логистической составляющей и подорожание товаров из-за дорогой доставки", - говорит Шевчишин. Доля "транспортной наценки" в каждом товаре разная. В среднем это 5-7%.

Следующие в очереди на подорожание - лекарства. Цены на них и так постоянно растут, теперь же этот процесс еще больше ускорится.

Поставщики медикаментов по государственной программе "Доступні ліки" уже собираются декларировать изменение цен.

"В соответствии с порядком расчета граничных оптово-отпускных цен основанием для изменения прайса является обращение заявителя в НСЗУ в случае повышения официального курса доллара более чем на 10% за квартал. Так как рост курса у нас сразу 25%, то уже можно корректировать цены, чтобы с 1 сентября уже получать оплату от НСЗУ по новым прайсам", - говорит нам представитель фармацевтической компании.

Но переписывать цены будут и в аптеках. На недорогие препараты, пользующиеся стабильно высоким спросом, ожидается плюс 15-20% к ценнику, на остальные - 5-10%. Подорожание будет плавным - товар из старых запасов еще можно будет купить по прежним ценам.

"Может быть такое, что человеку нужно две упаковки препарата, и цена на каждую будет разной - в зависимости от партии и поставки", - пояснила фармацевт Ирина Бражко.

"Подорожает также бытовая техника, которую с начала войны и так было сложно завозить, так как она не входила в перечень критического импорта. Цены вырастут минимум на 5-7%, в зависимости от спроса", - отмечает Шевчишин.

По самым ходовым товарам подорожание может быть больше. В этом списке кондиционеры, котлы, бойлеры, обогреватели. Украинцы уже готовятся к сложной зиме, поэтому выметают твердотопливные и электрические котлы и электрообогреватели. Многие модели и без курса растут в цене. С учетом курса будет еще плюс 10-15% к ценнику.

Впрочем, на самом деле многие компании пока не определились, как именно они будут повышать цены.

"Мы автоматически и сразу поднимем все цены на 15-20%. А потом уже будем считать экономику. Ведь за день переоценить ассортимент в 6 тысяч наименований вряд ли получится", - говорит нам руководитель концерна "Ярослав" Александр Барсук.

По его словам, украинские ткани подорожают на 17%, импортные на 25%.

"Нацбанк, как по мне, сделал глупость. Девальвацию можно было бы провести более мягко, увеличивая курс на 1-1,5 гривни в месяц", - добавил эксперт.

Что будет с ценниками на еду

Главное - что будет с ценниками на еду. Они и так сорвались с тормозов, а многие продукты уже стали для украинцев непозволительной роскошью. Может ли еда подорожать еще больше? Скажем, реально ли, чтобы гречка вместо 100 гривен за килограмм стоила 200?

На самом деле по продуктам питания ситуация неоднозначная. С одной стороны, подорожает логистика, доля которой в себестоимости продуктов довольно высока. То есть только на доставке ценники могут вырасти на 3-5%.

Кроме того, как говорит руководитель "АПК-информ: овощи и фрукты" Александр Хорев, по многим позициям Украина стала зависима от импорта. Так, из-за захвата россиянами Херсонской области отечественного лука не хватит, а арбузов в этом сезоне практически нет. Также с весны к нам шли увеличенные объемы польских овощей борщевого набора.

"Многие фермеры восточноевропейских стран даже сеялись уже с учетом наших потребностей", - отмечает Хорев.

Понятно, что теперь в гривне польская морковь и голландский лук автоматически дорожают на четверть. А так как украинской продукции на покрытие внутреннего спроса не хватит, повысят ценники под импортную планку и наши фермеры.

Тем более, что спрос на картофель, капусту, лук в любом случае будет - сколько бы они ни стоили.

"Продуктовая корзинка массового спроса всегда дорожает больше всего. Поэтому если официальную инфляцию я прогнозирую на уровне 30% годовых, то в категории еды она будет ощущаться больше. И чем более дешевый набор продуктов покупает семья, тем больше будет казаться, что все подорожало", - говорит Шевчишин.

Впрочем, по его словам, гречки по 200 все же на магазинных полках не будет.

"С крупами все должно быть более-менее нормально, но только если не станет массово прилетать на склады продукции", - добавил эксперт.

С другой стороны, закупочные цены на зерно и кукурузу в Украине из-за блокировки экспорта низкие. Это позволяет уже сейчас приобретать зерно на муку и кукурузу на корма дешево. То есть определенное пространство для маневра у тех же хлебопеков и животноводов есть, и, не исключено, что это позволит им сдержать рост розничных цен или хотя бы растянуть их во времени.

"Мы цены па продукты поднимать не планируем. Макароны, мед, печенье оставляем без изменений еще на какое-то время. Но по мере подорожания логистики, возможно, придется пересматривать прайсы", - говорит нам Барсук.

"Стоит ожидать сужения ассортимента импортных товаров. Дорогие вина, сыры везти будут меньше, так как покупательский спрос смещается в сторону более бюджетной продукции", - подытожил Шевчишин.

Дорогие съемные квартиры и дешевые авто

Рост курса доллара всегда тут же отражался на рынке недвижимости. В долларовом эквиваленте квартиры дешевели.

Как будет сейчас?

По словам эксперта рынка недвижимости Ирины Луханиной, уже сегодня был шквал звонков по аренде - люди массово записывались па просмотры самых дешевых квартир по 8-11 тысяч, опасаясь их подорожания из-за курса.

"Аренда у нас выставляется в гривне (кроме премиум-сегмента), но доллар все хозяева все равно держат в уме. Поэтому сразу с рынка исчезнет самое дешевое жилье, а с осени аренда может подорожать на 15-20%",- говорит Луханина.

Рынок продажи более инертный. Плюс из-за войны сделок и так мало, во многих городах квартиры дешевеют. Поэтому на вторичке рост курса может еще больше усилить динамику снижения цен - вплоть до 30%.

Что касается первички, то тут все сложнее. С одной стороны, подорожают стройматериалы, с другой - покупатели не готовы к повышению цен, наоборот, ждут скидок.

"Если бы курс так прыгнул год назад, в отделах продаж уже стояли бы очереди за квартирами в новостройках, которые можно выгодно купить за гривню, пока они не подорожали. Но сейчас война, и все по-другому. Даже те, кто готов выгодно покупать за гривни, не всегда могут это сделать, так как многие стройки стоят. А покупать после подорожания желающих может и вовсе не найтись. Поэтому цены на недвижимость будут определяться не столько курсом, сколько реалиями рынка, спросом и предложением", - подытожила Луханина.

Выиграть на курсе сейчас могут покупатели новых авто. В салонах ценники пока не переписывают, они зафиксированы в гривне, поэтому в валюте стоимость будет ниже, чем еще несколько недель назад.

"Мы привязаны к курсу евро. Посмотрим, что с ним будет. Но пока цены остаются неизменными. Хотя тем, кто планирует подписать контракт, стоит поторопиться", - говорит представитель "Ниссан Украина" Владимир Иванов.