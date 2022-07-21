Из-за решения НБУ понизить фиксированный курс гривни к доллару сразу на 25% - с 29,25 грн/$ до 36,6 грн/$ - ожидается резкий рост цен на топливо и импортные товары.

По словам экспертов, очевидно, что вслед за курсом доллара взлетят и цены на продукцию, покупаемую за валюту. Ожидается, что подорожание будет пропорциональным - тоже на 25%.

Раньше у бизнеса была возможность покупать доллар по 29,25 грн/$ у Нацбанка и дешевле (в пересчете на гривню) завозить в Украину заграничные товары. Теперь же ее не будет.

"К чему надо готовиться, так это к росту цен на топливо на 25%", - предупредил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Вырастут цены и на другие импортные товары и услуги, а также и на многие украинские (уже из-за подорожания топлива).

"Страна" подробно разбиралась, как наличный курс отреагировал на девальвацию и что будет дальше с гривней.

Между тем и до решения НБУ в Украине росли цены. Так, в Днепре из-за подорожания топлива подняли и стоимость проезда в общественном транспорте - с 10 до 15 гривен.