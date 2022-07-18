В Днепре из-за подорожания топлива подняли и цены на проезд в общественном транспорте - с 10 до 15 гривен.

Об этом "Стране" сообщил заммэра города Михаил Лысенко.

"Теперь стоимость проезда до 15 гривен, а была 10. Это решение приняли в прошлую среду, а обусловленно оно резким повышением цен на топливо", — отметил Лысенко.

Кроме этого, он добавил, что водоснабжение, которое было повреждено в результате ракетного удара, полностью восстановлено.

"Как только нас пустили на место удара, мы в течение четырех часов ликвидировали аварию. Пришлось заменить семь метров магистральной трубы, которая питает огромную часть города. Сейчас во всем городе есть вода", — сообщил Лысенко.

Ранее мэр города Борис Филатов предупредил о перебоях с водой после ракетного удара по городу Днепр.

Напомним, что Россия нанесла удар по "Южмашу". В Минобороны РФ заявили, что там собирали "Точки-У".

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Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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