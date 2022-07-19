В Раде зарегистрированы 10 законопроектов, которые предлагают растаможку через "Дію", бесплатный ввоз авто для ВСУ и продление его льготного периода.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка (ИИА).

Один из документов – правительственный проект №7466, который предлагает ввести онлайн-растаможку через портал "Дія" без посещения учреждений и организаций. Достаточно будет ввести VIN-код автомобиля и скачать копии документов, а платежи будут начислены автоматически. Эксперты считают, что проект снизит уровень бюрократии и коррупции.

Альтернативный проект закона №7466-1 также предлагает растаможку в "Діє", но по-разному для фирм и физических лиц. Изменения касаются формулы начисления таможенных платежей.

Законопроект №7466-2 предлагает растаможку в "Діє" в 8 раз дороже для элитных авто. Он является еще одним альтернативным проектом к правительственному и предлагает увеличить коэффициент эксклюзивности для растаможки элитных автомобилей до восьми.

Проектом №7533 предлагают вернуть "нулевую" растаможку для владельцев машин, которые не успели ввезти в Украину до 1 июля. Под него подпадают авто стоимостью до 10 тыс. евро, на которые была выставлена ​​предварительная таможенная декларация до 30 июня включительно.

Законопроект №7554 предлагает отменить пошлины и НДС для авто на ВСУ, а акциз оставить.

В числе похожих законопроектов – №7498, который вводит "нулевую" растаможку легковых автомобилей для участников боевых действий и тех украинцев, чьи авто были уничтожены в результате войны.

Проект – №7498-1 является альтернативным к описанному выше. Основные отличия – возможность ввезти автомобиль без налогов родственникам первой степени родства погибших в боевых действиях; возможность воспользоваться льготами юридическим лицам, автомобили которых были уничтожены.

При этом ближайшие законодательные изменения следует ожидать не раньше осени. Среди всех законопроектов самые большие шансы имеет введение онлайн-растаможки. Также могут принять законопроект о льготном ввозе авто для военнослужащих и людей, потерявших авто в результате войны, прогнозируют в институте.

Как писала "Страна", льготный период растаможки авто закончился 1 июля. За 2,5 месяца в Украину было ввезено более 230 тыс. машин из-за границы без уплаты налогов и пошлин.

Напомним, в Украине под нулевую растаможку привезли спортивную Ferrari Roma.

Тем временем война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.