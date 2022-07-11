История с нулевой растаможкой, которую в Украине официально отменили с 1 июля, заходит на новый круг.

Мы уже писали, что накануне даты "Ч" на приграничных пунктах перехода застряли тысячи машин. Водители провели в огромных очередях, на жаре, без воды и еды по 5-7 дней, но многие так и не успели заехать на таможенную территорию Украины до 1 июля. Это значит, что она автоматически потеряли право растаможить авто под ноль, и нужно уже платить по прежней формуле, которая включает НДС, ввозную пошлину в 10% и акциз. Последний предусматривает в том числе коэффициент возраста авто и объем двигателя. В итоге стоимость растаможки может превышать ценник на само авто.

Некоторые украинцы уже растамаживаются по полной - с начала июля оформлено порядка 1200 иномарок.

Но многие по-прежнему ждут. Еще до 1 июля активисты пообещали, что вместе с отдельными депутатами работают над продлением нулевой растаможки. Новый законопроект на эту тему должен был появится еще в конце июня. Затем "все решить" пообещали до 8 июля.

Этой датой в Раде действительно зарегистрирован новый законопроект, который, в случае его принятия, позволит продлить льготную растаможку еще на месяц.

Но еще раньше в парламент подали другой законопроект, который прописывает новую формулу для растаможки. И дешевым оформление авто по ней явно не будет.

То есть, теперь все зависит от того, какой проект в итоге примут. Между тем, украинцы по-прежнему стоят в очередях на границе. "Я тут уже больше 15 дней. Стоя на польской стороне, жду новостей по нулевой растаможке, так как на платное оформление денег нет - мне брокер насчитал вдвое больше, чем я заплатил за старенький Mitsubishi Space X. Поляки тут уже полевую кухню развернули, кормят нас, снабжают всем необходимым", — рассказал нам Руслан, который никак не может доставить видавшую виды машину для отца пенсионера.

Разбирались, вернут ли в Украине нулевую растаможку или водителям придется платить за иномарки по новой формуле.

Еще месяц льготной растаможки для авто до 10 тысяч евро

Обещанный застрявшим на границе водителям законопроект, прописывающий продление сроков нулевой растаможки, появился в Раде 8 июля. Проект №7534 подала группа депутатов (Марьян Заблоцкий, Игорь Кривошеев, Георгий Мазурашу, Андрей Богданец и др.)

В пояснительной записке говорится, что в ходе войны украинцы уже потеряли сотни тысяч авто. Нулевая растаможка позволила пополнить автопарк 237 тысячами иномарок, большинство которых - бюджетного сегмента (средняя цена - до 5 тысяч долларов).

Но многие не успели растаможить уже купленные авто, хотя подали предварительные таможенные декларации еще до 1 июля (их можно подавать дистанционно).

Авторы законопроекта предлагают следующее:

1. Временно, на 30 дней, освободить таможенных платежей транспортные средства, на которые были поданные предварительные таможенные декларации до 1 июля.

2. Льгота распространяется на иномарки, стоимость которых не превышает 10 тысяч евро (кроме авто, происхождением из России или Беларуси). То есть, более дорогие автомобили под новый закон, в случае его принятия, не попадут - их все равно придется таможить по полной.

"Люди не должны быть заложниками резких изменений", - пояснил тогда нардеп Игорь Фрис.

"Проект хороший, теперь главное- чтобы его проголосовали", — говорит нам сооснователь "АвтоЕвроСилы" Александр Чернявский.

Впрочем, новый проект обрадовал не всех. Те, чьи авто не попадают под новую ценовую планку (особенно, если они превышают пороговую стоимость несущественно, скажем, оцениваются в 11-12 тысяч) по-прежнему недовольны.

Также водителей беспокоит вопрос - как будут определять ценник на авто.

"Если таможенники станут игнорировать цифры в договорах купли-продажи, считая их заниженными, как было ранее, где гарантия, что авто за 9 тысяч не оценят в 11 и не заставят платить по полной. Точно также можно "уценить" машину по договоренности с таможенником - и вместо 15 тысяч она резко подешевеет до 10, то есть, растаможится под ноль. Это открывает широкие возможности для коррупции на таможне, которая в войну никуда не делась", — говорит нам киевлянин Виталий, который занимается пригоном иномарок в Украину.

О большом количестве нареканий говорит и нардеп Игорь Фрис.

"Подали законопроект, чтобы растаможить те авто, что задекорированы и не успели завезти до 1.07.

Через сутки:

1. Когда примут?

2. Сколько нам тут еще стоять?

3. Них@ра не делаете

4. Почему только те, что до 10 тысяч евро?

5. Давай 15 тысяч

6. Давай 20 тысяч

7. Ты задрал. Давай сними репортаж о нас. Мы тут из-за тебя еще сколько стоять будем?

8. А почему только в течение месяца? Я заказал авто из Америки и оно плывет по морю.

9. Только о себе думаешь

10. Себе растаможил а нам нет?

11. У меня автовоз простаивает. Что там нового? Будут пускать или нет?

12. Давай двигай там. Мы тут ждать уже задолбались.

И это только одни сутки", - написал Фрис на своей странице в Фейсбуке.

Две недели на границе, судебные иски и новые предложения от брокеров

Отметим, что очереди на границе, по сравнению с теми, что были на конец июня, когда все спешили заехать до 1 июля, стали меньше. Как рассказала нам Оксана Климаченко, киевлянка, которая завезла иномарку 30 июня, но все равно не смогла растаможить ее под ноль, многие водители, и она в том числе, не оформляли машины по старой формуле, а просто бросили их на границе и поехали домой своим ходом.

"В течение 10 дней авто может стоять на таможенной площадке бесплатно, дальше начисляется тариф на хранение. Но, надеюсь, вскоре все решится, и нам все же позволят растаможиться под ноль", — говорит Оксана.

"Мы стали в очередь на переходе Корчова-Краковец 24 июня, предварительная таможенная декларация была оформлена 25 июня, а смогли перечь границу только 30-го в 20.26. Понятно, что доехать до винницкого терминала уже не успели. Считаю, что отказ нам в нулевой растаможке, это вымогательство денег и нарушение наших прав. Таможни польская и украинская сознательно задерживали переход, потому что 28-29 июня очередь почти не двигалась. Это было издевательство над людьми. Мы не успели из-за обстоятельств, которые от нас не зависели", — отмечает и Оксана Рубан.

Но многие до сих пор стоят на границе, как, к примеру, житель Полтавской области Руслан, которому за растаможку инлмарки стоимостью 1600 евро брокер насчитал 2800. Таких денег у мужчины попросту нет, поэтому он уже больше двух недель - в очереди на польской стороне. Если нулевую растаможку не вернут, придется продавать машину в Польше, даже если с дисконтом, ведь платить за оформление все равно нечем, — говорит Руслан.

На форуме "АвтоЕвроСилы" в Фейсбук многие водители возмущаются - почему снова повторяется история с евробляхами, и завезти авто в страну бесплатно разрешают даже тем, кто уже знал об окончании льгот с 1 июля, но "поехал внаглую".

Вернут ли в итоге льготную растаможку - пока вопрос. Сами водители, застрявшие в очередях, готовят план "Б" - советуются с юристами по поводу подачи судебных исков.

"Нужно составлять коллективный иск. Соберется 500-1000 человек, и будем добиваться от этих кровососов возврата средств - материального и морального возмещения за издевательства над гражданами", - пишет в Телеграм-чате "Инициативная Корчова" водитель Андрей.

"На самом деле теоретические шансы выиграть такой иск есть, Можно аппелировать к тому, что налоговые нововведения должны внедряться постепенно, чтобы у тех, кого они напрямую касаются было не менее 6 месяцев срока на подготовку. Но на практике, по моему мнению, судиться тут можно годами. Ведь, по сути, у людей было несколько недель до отмены нулевой растаможки, и они могли попросту не ехать в "последний тур" за иномаркой. Кто рискнул и в итоге проиграл - тут уже проблемы не государства. А идти на откровенный популизм и тиражировать историю с евробляхами, когда самые крикливые граждане получают поблажки, тогда как остальные должны выполнять закон, это тоже неправильно", — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Между тем, в водительских чатах в соцсетях уже полно предложений от брокеров, которые обещают "растаможить по минимальной цене". Но, понятно, не бесплатно. Придется заплатить сверху, минимум, тысячу долларов.

Новые формулы по растаможке

Отметим, что в парламенте, помимо проекта о продлении нулевой растаможки, зарегистрирован еще один новый законопроект, касающийся оформления иномарок — № 7466-1. Его подали Народные депутаты Александр Ковальчук и Данил Гетьманцев.

Вместо льготной растаможки он предусматривает оформление авто за деньги, но - по новой формуле.

Из нее убирается привязка в стоимости авто. С ценником, как мы уже писали, таможенники ранее активно "экспериментировали" - обычно его завышали (из-за чего увеличивалась и сумма таможенных платежей), но для "своих" — занижали (это позволяло экономить на растаможке).

Как указано в пояснительной записке, убрать привязку в цене планируется из-за коррупционной составляющей. Но авторы проекта делают акцент именно на практике занижения цены, когда к примеру, указывались несуществующие повреждения авто, менялась модификация в документах, подделывались договора купли-продажи, накручивался пробег и др.

В этом законопроекте предлагаются следующие нововведения,

1. Все электромобили на постоянной основе освободить от таможенных платежей.

2. Временно, до 31 декабря 2027 года или до даты вступления Украины в ЕС, акциз на авто станет "сложным". Формул будет несколько. К примеру, для авто, старше трех лет, которые завозят юрлица, предлагается такая формула — базовая ставка умноженная на коэффициент двигателя и на коэффициент возраста. Базовая ставка зависит от типа и объема мотора - 50-75 евро для бензиновых двигателей до 3 и 3,5 литров и 100-150 - для дизельных. Коэффициент двигателя — объем в кубических сантиметрах разделенный на 1000, коэффициент возраста — количество полных лет с момента выпуска авто, но не больше 15. Собственно, эта формула мало чем отличается от старой, которая действовала до запуска нулевой растаможки. Самая опасная составляющая тут — коэффициент возраста, так как она может резко увеличить стоимость растаможки, что по сути, делает невыгодным ввоз старых иномарок.

3. Для транспортных средств, которые ввозятся физлицами, а также если импортер- юрлицо, а авто -новое или не старше трех лет, предлагается следующая формула: базовая ставка и коэффициент. Базовая ставка будет меняться. До конца 2022 года она станет варьироваться от 2,2 для новых авто до 0,7 для авто, старше 11 лет. До конца 2023 года - от 2.07 для новых машин до 0,7 для тех: что старше 11 лет и т.д - каждый год будет идти снижение. К 2027 году ставка на новые авто составит 1,54, на годичные - 1,33, на пятилетние - 0,95 и т.д. Но для машин старше 11 лет, ничего не меняется - ставка 0,7. То есть, будут дешеветь в растаможке только относительно не старые авто. Вторая составляющая формулы - коэффициент - будет включать коэффициент объема двигателя, коэффициент типа двигателя (от 0,5 до 1,2) и коэффициент эксклюзивности (2), который станут начислять на авто, с которых платится налог на роскошь.

4. Базой налогообложения (НДС и ввозной пошлиной) будет не цена авто, а размер акциза. Эта мера тоже временная - до 2027 года или пока Украина не станет членом ЕС.

То есть, чем больше акциз, тем выше будут и остальные налоги - НДС и ввозная пошлина (20% и 10% соответсвенно). Таким образом, самые большие суммы могут насчитать на авто с большими двигателями (более 3,5 литров) и дорогие иномарки, подпадающие под налог на роскошь (за счет коэффициента эксклюзивности). Согласно анализа, приведенного в пояснительной записке, увеличится налоговая нагрузка на машины возрастом от года до 8 лет, а на новые и старше 8 лет, наоборот, снизится.

Но в сумме водители заплатят в бюджет еще больше, чем платили по старой формуле. По крайней мере, авторы проекта рассчитывают на увеличение поступлений в бюджет. При прогнозированном импорте порядка 544 тысяч авто поступления могут составить около 45,56 млрд, тогда как, к примеру, в 2020 году - 43,4 млрд.