Греция потребует исключить ее из плана Еврокомиссии по сокращению потребления природного газа на 15%.

Об этом сообщил официальный представитель греческого правительства Яннис Ойконому.

Требование будет озвучено на внеочередном совете министров энергетики стран ЕС, который состоится завтра.

Напомним, Греция в числе стран, которые отвергли предложение Еврокомиссии по сокращению потребления природного газа на 15%.

Представитель правительства Яннис Ойконому объяснял отказ тем, что в Греции 70% газа идет на электрогенерацию, и отказ от газа создаст проблемы для бизнеса.

Тем временем в Еврокомиссии призвали экономить газ даже те страны, которые не зависят от российского топлива.

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