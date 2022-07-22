В автономном районе Молдовы Гагаузии заявили о намерении блокировать работу парламента, правительства и резиденции президента, если в десятидневный срок представители молдавской власти не отправятся в Москву на переговоры по газу.

Ранее молдавская власть сообщила о проблемах с оплатой российского газа, который "Газпром" поставляет уже по 920 долларов за тысячу кубов (цена пересматривается ежемесячно).

Кишинев заявил, что будет искать более выгодного поставщика, но 21 июля президент Майя Санду признала, что найти его не удалось.

Между тем 21 июля в Приднестровье допустили военное столкновения с Молдовой в случае, если Молдова выйдет из соглашения 1992 о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта.

Осенью "Страна" сообщала, что Молдова впервые закупила газ не у России. У Польши была приобретена седьмая часть от суточного потребления страны.