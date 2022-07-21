В Приднестровье допустили военное столкновения с Молдовой в случае, если Молдова выйдет из соглашения 1992 о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта.

О том, что выход из соглашения "может привести к военным действиям", заявил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости.

Договор от 1992 года был подписан президентом РФ Борисом Ельциным и президентом Молдовы Мирчей Снегуром. В рамках соглашения было достигнуто прекращение огня и размещение миротворческих сил.

Как писала "Страна", в Приднестровье мужчин агитируют подписывать военные контракты с Россией.

Несмотря на это, президент Молдовы Майя Санду заверила президента Украины Зеленского, что угроз для Украины со стороны Приднестровья нет.

Тем не менее, Зеленский заявил, что на "пощечину" с Приднестровья Украина ответит ударом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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