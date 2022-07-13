Президент Молдовы Майя Санду заявила, что угроз со стороны Приднестровья для Украины нет.

Об этом она сказала в интервью телеканалу "Молдова-1", комментируя свой недавний визит в Киев.

"Я заверила президента Зеленского, что нет рисков и угроз безопасности со стороны Приднестровья. У нас есть информация из региона, мы поддерживаем контакты с лидерами администрации региона", - сказала Санду.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на "пощечину" с Приднестровья Украина ответит ударом.

А украинская разведка утверждает, что в Приднестровье мужчин агитируют подписывать военные контракты с Россией.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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