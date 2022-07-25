Российская компания "Газпром" сообщила, что останавливает еще одну турбину Siemens на станции "Портовая".

В результате с 7 утра среды, 27 июля, поставки по газопроводу "Северный поток - 1" будут составлять не более 33 миллионов кубометров в сутки (при общей мощности газопровода 167 миллионов кубометров).

Об этом сообщается в Телеграм-канале "Газпрома".

Турбина остановлена "в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта".

Таким образом поставки российского газа по трубе сократятся до 20% от общей мощности магистрали.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин анонсировал, что примерно 26 июля одна из двух продолжающих работать турбин должна отправиться на регламентный ремонт, то есть без турбины из Канады рабочим останется только один агрегат.

Ранее "Страна" сообщала, что "Газпром" не получил от Siemens документы, позволяющие поставить турбину для "Северного потока - 1" для КС "Портовая" в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС.

Между тем ЕС намерен предложить странам-членам начиная с августа добровольно сократить использование природного газа на 15% из-за опасений, что РФ прекратит поставки голубого топлива.