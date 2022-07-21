Евросоюз заблокировал предложение ввести санкции против крупнейшего производителя титана в мире - российской компании "ВСМПО-Ависма".

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации ее источников, Франция и несколько других стран выступили против включения "ВСМПО-Ависма" в седьмой пакет санкций, поскольку опасаются, что Россия может в ответ прекратить экспорт титана в Европу.

Сообщают, что "ВСМПО-Ависма" является важным поставщиком титана для Airbus SE, французского производителя коммерческих самолетов.

Между тем сегодня Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России.

Ранее "Страна" сообщала, что неделю назад министерство финансов США сделало несколько исключений из принятых ранее антироссийских санкций. Ведомство выпустило генеральную лицензию о разрешении проведения транзакций с Россией, связанных с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.