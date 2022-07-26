Российский олигарх Алишер Усманов подал в Европейский суд из-за введённых против него санкций.

Об этом сообщает Bild.

Вместе с Усмановым защитить свои права, которые якобы нарушаются европейскими санкциями, пытаются ещё три российских олигарха: Роман Абрамович, Петр Авен и Михаил Фридман.



Известно, что в марте Усманов покинул Баварию, где он владеет объектами недвижимости, и отправился в Узбекистан. Тем временем его активы в ЕС (виллы и роскошная яхта) были заморожены из-за близости олагирха к российскому президенту Владимиру Путину.

Помимо отмены санкций, Алишер Усманов требует от ЕС оплаты судебных издержек в размере 20 тысяч долларов.

По информации Bild, суд отклонил иск олигарха.

Ранее "Страна" сообщала, что в мае Усманов подал в суд заявление о расторжении брака со своей женой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер. Пара прожила вместе 30 лет.

В начале июля развод был узаконен. Он состоялся через ЗАГС, а не через суд.